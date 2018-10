Prezydent Legionowa złożył doniesienie na Magdalenę Brzeską

Prezydent Legionowa Roman Smogorzewski złożył do prokuratury doniesienie na Magdalenę Brzeską, która na jednym z portali zarzuciła mu, że „obłapiał ją” na jednej z miejskich imprez. Wpis Brzeskiej pojawił się po upublicznieniu filmu z konwencji wyborczej Smogorzewskiego.

Film ze spotkania wyborczego prezydenta Legionowa Romana Smogorzewskiego, nakręcony przez lokalną telewizję legionowską LTV, zamieścił na Twitterze wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka (Kukiz'15). Słychać na nim, jak prezydent Legionowa do jednej z kandydatek do Rady Miasta zwraca się: „Jest z tobą kłopot, bo jesteś trochę za ładna (...) masz wiele innych walorów i kompetencji, ale jak zacznę za bardzo, to wiesz... moja żona w ogóle nie jest zazdrosna, typowa kobieta”.



Pod adresem kolejnych dwóch kandydatek pada stwierdzenie: „Tutaj mamy dwie najbardziej chyba aktywne, powiedziałbym wręcz, że napalone”. „No i pani od seksu” – dodaje Smogorzewski. Na nagraniu widać również jak obecny na konwencji rzecznik PO Jan Grabiec wręcza Smogorzewskiemu szablę ze słowami: „Prowadź nas do boju”.



Po tym jak o sprawie napisały media rzecznik PO poinformował, że Smogorzewski złożył rezygnację z członkostwa w Platformie – ma to związek z jego wypowiedziami podczas tego spotkania wyborczego, gdzie padały seksistowskie żarty pod adresem kandydatek jego komitetu do rady miasta. Politycy PiS zaapelowali następnie o odwołanie Grabca z funkcji rzecznika Platformy.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Po upublicznieniu filmu Magdalena Brzeska napisała na Facebooku: „Roman Smogorzewski, przykro mi, że po raz kolejny poczułam się jak towar po Pana słowach. Podobnie pewnie czuły się te panie na scenie i zapewne nie wiedziały jak się zachować. Podobnie pewnie jak ja, gdy kilka lat temu postanowił Pan wykorzystać swoje stanowisko, obłapiając mnie podczas jednej z imprez miejskich #metoo. Tak to wygląda. Przykro mi, że nie ma Pan szacunku do ludzi, traktuje ich Pan strasznie. Szczególnie dotyczy to kobiet. I szczerze mówiąc – w innych krajach byłby Pan politycznie skończony” – napisała Brzeska na Facebooku. Jak ustalił portal Onet.pl chodzi o imprezę miejską z 2015 roku, w której brał udział m.in. Smogorzewski.Prezydent Legionowa uznał wpis Brzeskiej za zniesławienie i doniósł na nią do prokuratury.– Doniesienie zostało pierwotnie złożone do Prokuratury Rejonowej w Legionowie, natomiast prokuratura z Legionowa przekazała tę sprawę do prokuratury okręgowej celem podjęcia dalszych decyzji z uwagi na fakt, aby uniknąć jakichkolwiek zarzutów stronniczości – poinformował prokurator Remigiusz Krynke z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga.Dodał, że sprawa jest na etapie decyzji co do przekazania jej do innej jednostki podległej Prokuratorze Okręgowej Warszawa-Praga. Najprawdopodobniej będzie to Prokuratura Rejonowa Warszawa-Praga Południe.