„Nieszczęsne czerwone kamienice”. Spotkanie z Trzaskowskim w siedzibie „SE”

Rafał Trzaskowski odwiedził siedzibę redakcji „Super Expressu”, gdzie wraz z dziennikarzami tej gazety przygotowywał dodatek stołeczny. Podczas wspólnej dyskusji nie zabrakło komentarzy o Patryku Jakim i warszawskiej reprywatyzacji. – Mamy Patryka. Szantaż Patryka – mówił Trzaskowski. – Te czerwone kamienice nieszczęsne. Patryk Jaki wczoraj straszył – dodała dziennikarka gazety.

Patryk Jaki, kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Warszawy i jednocześnie przewodniczący komisji ds. warszawskiej reprywatyzacji zorganizował w środę konferencję prasową, poświęconą reprywatyzacji oraz nieprawidłowościom władz stolicy w tym zakresie.



Podczas konferencji oświetlone w kolorze czerwonym zostały kamienice, które zreprywatyzowano. – Gdybyśmy chcieli podświetlić blisko 3 tys. kamienic, które zostały przez mafie reprywatyzacyjne zabrane ludziom, to dzisiaj Warszawa byłaby jednym wielkim czerwonym punktem wstydu Platformy Obywatelskiej – mówił wtedy Jaki.



Dzień po konferencji Jakiego jego kontrkandydat Rafał Trzaskowski gościł w siedzibie „Super Expressu”. Dyskutowano o tym, co znajdzie się w piątkowym dodatku stołecznym do gazety, o czym Trzaskowski poinformował na swoim Instagramie.



Podczas rozmowy odniesiono się do konferencji Jakiego i podświetlania na czerwono kamienic. – Mamy Patryka. Szantaż Patryka – mówił Rafał Trzaskowski, rzucając swoje pomysły. – Stąd chcą wyrzucić mieszkańców, czyli te czerwone kamienice nieszczęsne. Patryk Jaki wczoraj straszył – komentowała z koeli dziennikarka gazety.

„Ludzie dachy nad głową tracili, zdrowie, życie przez mafię reprywatyzacyjną, a Wy kpicie z tego” – brzmiał jeden z komentarzy na Twitterze.