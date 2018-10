Grupa przestępcza w rękach CBŚP. Uniemożliwiono wyłudzenie 340 mln złotych

Ścisła współpraca CBŚP, KAS i Prokuratury Regionalnej w Warszawie zapobiegła wyłudzeniu ponad 340 mln zł zwrotu nienależnego podatku VAT – poinformowało Centralne Biuro Śledcze Policji. W sprawie zatrzymano 5 osób, którym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Wszyscy trafili do aresztu. O sprawie jako pierwsze poinformowały Wiadomości TVP1.

Jak poinformowała rzeczniczka Prokuratury Regionalnej w Warszawie prok. Agnieszka Zabłocka-Konopka, zatrzymania tych pięciu osób na polecenie prokuratury dokonali funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji z Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Ekonomicznej.



Zatrzymani to członkowie zorganizowanej grupy przestępczej, działającej od początku września 2015 roku do maja 2016 roku zarówno w Polsce, na terenie województw mazowieckiego i śląskiego, jak i w Czechach i na Słowacji.



– Zatrzymania nastąpiły w wieloosobowym śledztwie prowadzonym w Wydziale II do Spraw Przestępczości Finansowo – Skarbowej Prokuratury Regionalnej w Warszawie (…), w którym na podstawie zgromadzonych dowodów ustalono strukturę zorganizowanej grupy przestępczej oraz ujawniono przestępcze działania związanych z nią osób – podała rzeczniczka prokuratury.

NASZ NEWS!!!!! CBŚP zatrzymało 5 osób, które chciały wyłudzić blisko 350 mln.zł. podatku VAT. Pozorowali handel łatwozbywalnymi przedmiotami. Wszyscy usłyszeli prokuratorskie zarzuty i dostali 3-miesięczne areszty. @WiadomosciTVP @tvp_info — Marcin Tulicki ���� (@TulickiMarcin) 12 października 2018

#wieszwiecej Polub nas

źródło: CBŚP, PAP

Poinformowała, że „celem działania sprawców było uzyskanie z Urzędów Skarbowych łącznej kwoty ponad 343 mln zł z tytułu nienależnego zwrotu podatku, naliczonego w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług na rzecz powiązanych ze sobą podmiotów gospodarczych, które działały w ramach badanej grupy przestępczej”.Prokurator skierował do sądu wnioski o tymczasowe aresztowanie, a Sąd Rejonowy dla Warszawy–Śródmieścia uwzględnił je i podejrzani zostali tymczasowo aresztowani na okres 3 miesięcy.Za zarzucane przestępstwa grozi podejrzanym kara pozbawienia wolności do 10 lat, a także kara grzywny.