Prąd coraz droższy. Rząd chce pomóc gospodarstwom domowym

Resort energii przygotował założenia projektu ustawy, która ma rekompensować gospodarstwom domowym koszty energii elektrycznej – pisze piątkowa „Rzeczpospolita”.

Gazeta podaje, że z dokumentów, do których dotarła wynika, że pieniądze pochodziłyby ze zwiększonych uprawnień do emisji CO2.



„Ich rosnąca cena (plus drogi węgiel) z jednej strony winduje cenę prądu na giełdzie, co uderza w konkurencyjność firm energochłonnych proszących o osłonę, z drugiej – przynosi większe dochody budżetowi ze sprzedaży tych uprawnień. W tym roku może on z tego tytułu uzyskać nawet 5,4 mld zł więcej niż łącznie w ciągu pięciu lat” – informuje gazeta.



„Plan maksymalny to przeznaczenie jednej trzeciej tych przychodów dla branż energochłonnych, a reszty na rekompensaty dla obywateli, którzy rozliczają się z fiskusem w ramach pierwszego progu podatkowego. Więcej zwolenników ma jednak wsparcie tylko dla najuboższych” – wskazuje źródło cytowane przez „Rzeczpospolitą”.



W rozmowie z „Rz” prezes URE Maciej Bando zaznacza, że „wsparcie w postaci jakiegoś »dodatku energetycznego« jest potrzebne szczególnie dla tych grup, gdzie nakłady inwestycyjne na termoizolację lub wymianę okien nie zapewniają szybkiego zwrotu inwestycji”.

źródło: pap

Natomiast ekspert Forum Energii Joanna Maćkowiak-Pandera uważa, że państwo powinno zaopiekować się najuboższymi, ale w sposób selektywny, przemyślany i długofalowy. Jej zdaniem „rosnące koszty energii powinny być przełożone na odbiorców”. „Inaczej energetyka nie będzie miała pieniędzy na inwestycje” – powiedziała.