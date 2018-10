Debata nt. katastrofy smoleńskiej w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy

Na posiedzeniu Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy w Strasburgu odbędzie się w piątek debata na temat katastrofy smoleńskiej. Uczestnicy zgromadzenia zagłosują też nad raportem i rezolucją w tej sprawie. W rezolucji znalazło się między innymi wezwanie strony rosyjskiej do zwrotu Polsce wraku samolotu Tu-154M.

– Prace nad przygotowaniem raportu trwały ponad cztery lata – powiedział wiceprzewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, poseł Prawa i Sprawiedliwości Włodzimierz Bernacki. Wyraził nadzieję, że raport i rezolucja, a przede wszystkim jej zapis wzywający Rosję do oddania wraku, zostaną w pitek przegłosowane. – Ważne są tu też zapisy mówiące o dostępie naszych prokuratorów do miejsca katastrofy – powiedział w rozmowie z Informacyjną Agencją Radiową.



Raport w sprawie katastrofy smoleńskiej przygotował holenderski poseł Pieter Omtzigt. Dokument powstał w oparciu o opinie ekspertów prawa międzynarodowego. Uznali oni, że zgodnie z konwencją chicagowską wrak TU-154M powinien być Polsce zwrócony.

źródło: IAR

W dokumencie zaznaczono również, że ma się to odbyć w ścisłej współpracy z polskimi ekspertami, by uniknąć niszczenia potencjalnego materiału dowodowego.Członek Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, senator Aleksander Pociej z Platformy Obywatelskiej podkreślił w rozmowie z Polskim Radiem, że takie rezolucje mają „silny wydźwięk moralny”.– Rada Europy ma silny mandat pewnego autorytetu w dziedzinie polubownego rozwiązywania spraw pomiędzy państwami. Niestety tutaj nie ma możliwości nakładania ani sankcji, ani zmuszenia danego państwa do zachowania się tak czy inaczej – stwierdził Pociej.Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy zrzesza parlamentarzystów z 47 krajów, nie tylko państw należących do Unii Europejskiej – do Zgromadzenia należą również parlamentarzyści z m.in. Ukrainy, Gruzji i Rosji. Rosyjscy deputowani stracili jednak prawo do głosowania w sprawie raportów i rezolucji w 2014 roku, po aneksji Krymu. W odpowiedzi przestali przyjeżdżać do Strasburga.Zgromadzenie parlamentarne pełni funkcje doradcze, nadzoruje przestrzeganie demokratycznych praw, zgłasza też nowe propozycje.