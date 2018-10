„Za trzy dni mamy kolejny mecz. Wszystko w naszych nogach i głowach”

– Trzeba się poprawić, żebyśmy po strzeleniu bramki dalej kontrolowali mecz i dalej szli do przodu, żeby strzelać kolejne gole – stwierdził pomocnik reprezentacji Polski Piotr Zieliński. Biało-Czerwoni przegrali w czwartek 2:3 z Portugalią w meczu piłkarskiej Ligi Narodów na Stadionie Śląskim w Chorzowie.

Zieliński przyznał, że w ostatnim czasie reprezentacji Polski zbyt często przytrafiały się mecze, podczas których po zdobyciu bramki Biało-Czerwoni pozwalali przeciwnikowi na uzyskanie prowadzenia. – Zdarzają się takie mecze. Trzeba wszystko zrobić, takich momentów było jak najmniej, żebyśmy te mecze wygrywali – stwierdził zawodnik SSC Napoli.



Zapytany, czy bardziej boli go porażka, czy styl, w jakim polska drużyna ją poniosła, Zieliński stwierdził, że wynik spotkania boli najbardziej. – Te gole były takie… dość łatwo je traciliśmy – powiedział.



Bramkarz reprezentacji Łukasz Fabiański w pomeczowej wypowiedzi podkreślił również, że Polacy za łatwo pozwalają wyrwać sobie prowadzenie. – Można było lepiej się zachować, żeby nie pozwolić przeciwnikowi wrócić gry – stwierdził Fabiański.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: Portal TVP.Info, PAP

Gracz West Ham United F.C. nie krył również, że ma pewne pretensje do siebie i przy dwóch golach dla Portugalii mógł się spisać lepiej. – Pomyłki to może za mocne słowo, natomiast uważam, że na pewno lepsze ustawienie przy drugiej bramce zdecydowanie by mi ułatwiło podjęcie lepszych decyzji, a przy trzeciej bramce powinienem po prostu skuteczniej zainterweniować – stwierdził.Po dwóch kolejkach Polacy, których w niedzielę czeka w Chorzowie mecz z Włochami, mają – podobnie jak Italia – jeden punkt. Zdecydowanym liderem w grupie najwyższej dywizji (A3) jest z kompletem punktów Portugalia.