Rośnie bilans ofiar Michaela. Huragan skierował się nad Atlantyk

Do jedenastu wzrósł bilans ofiar huraganu Michael, który spustoszył tereny południowej części atlantyckiego wybrzeża USA. Najbardziej ucierpiały stany Floryda, Wirginia oraz Karolina Północna i Południowa. Władze oceniają, że liczba ofiar kataklizmu nie jest ostateczna.

Doszczętnie zniszczone zostało miasteczko Mexico Beach na Florydzie. Zdjęcia lotnicze w lokalnych mediach przedstawiają „pole ruin”. W stanie tym zginęły cztery osoby, ale senator z Florydy Marco Rubio obawia się, że ofiar będzie więcej. Podobnego zdania jest szef agencji zarządzania kryzysowego Brock Long, według którego można oczekiwać, że bilans powiększy się, gdy odkrywane będą kolejne gruzy.



W piątek od wczesnych godzin rannych trwa intensywna akcja poszukiwawcza. Ekipy ratownicze przeczesują ruiny domów, szukając żywych ludzi lub ciał osób zabitych przez żywioł. Działania są utrudniane przez wiele powalonych drzew. Ulice są zalane. Fale sztormowe zdewastowały setki samochodów, a na ląd wyrzuciły nawet kutry rybackie. Szacuje się, że straty mogą sięgnąć miliardów dolarów.



Równie katastrofalna sytuacja jest w mieście Panama City, gdzie żywioł dewastował wszystko na swojej drodze. Położona kilka kilometrów dalej baza amerykańskich sił powietrznych Tyndall została niemal całkowicie zniszczona i na razie nie będzie mogło wrócić do niej 3,6 tys. żołnierzy wraz z rodzinami, którzy wcześniej ewakuowali się.

I’m both shocked and saddened to learn that Mexico Beach FL a place I visited often as a child is no more! My upmost condolences go out to the many who lost homes and business due to #hurricanemichael2018 yesterday. #MexicoBeach pic.twitter.com/p7kF6Sh2iQ