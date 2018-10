18 polskich firm w rankingu 50 najszybciej rozwijających się firm w Europie Środkowej

W rankingu „Deloitte Technology Fast 50 Central Europe”, którego wyniki opublikowano w czwartek, sklasyfikowano 18 spółek z Polski. Pierwsze miejsce zajął czeski producent sprzętu komputerowego Prusa Research. Najlepsza z naszych firm, tworząca oprogramowanie TenderHut, jest siódma.

Drugie miejsce zajął ubiegłoroczny zwycięzca, czeska spółka tworząca oprogramowanie Kiwi.com, a trzecie chorwacka firma z tej samej branży Q Software, która debiutuje w zestawieniu – poinformowała firma doradcza Deloitte w czwartkowym komunikacie.



W pierwszej dziesiątce znalazły się dwie polskie firmy – oprócz TenderHut (7. miejsce), Salelifter (9. miejsce) z sektora media i rozrywka.



„Aż 60 proc. firm w rankingu to spółki, które znalazły się w nim po raz pierwszy, co pokazuje, w jak zawrotnym tempie rozwijają się najlepsze młode firmy i jak duża konkurencja panuje w tym sektorze” – wyjaśniła cytowana w komunikacie Agnieszka Zielińska z Deloitte.



W głównej kategorii zestawienia „Fast 50” jest 18 firm z naszego kraju. Drugie miejsce pod względem liczby spółek należy do Litwy, którą w głównym rankingu reprezentuje osiem firm. Trzecie miejsce przypadło Chorwacji i Czechom – oba kraje reprezentuje w rankingu siedem firm.

#wieszwiecej Polub nas

Polskie autobusy elektryczne trafią do Luksemburga Umowę na dostawę pięciu autobusów elektrycznych podpisał Solaris Bus & Coach z luksemburskim przewoźnikiem Sales-Lentz. Autobusy trafią do odbiorcy... zobacz więcej

W opublikowanym po raz 19. zestawieniu znalazły się też spółki ze Słowacji (3), Węgier (2), Łotwy (2) oraz Rumunii, Bośni i Hercegowiny, Estonii i Łotwy (po 1).



Jak podkreślono, podobnie jak w poprzednich latach ranking zdominowały firmy zajmujące się tworzeniem oprogramowania. W zestawieniu jest ich 32. Jedenaście firm reprezentuje sektor „media i rozrywka”, a siedem to producenci sprzętu komputerowego. Ta ostatnia kategoria osiągnęła największy średni wzrost przychodów, sięgający 2969 proc.



W ramach 19. edycji rankingu przyznano po raz pierwszy nagrodę specjalną Social Impact Award. Otrzymała ją polska firma Saule Technologies, która opracowała nową generację paneli słonecznych – podano.



W tegorocznym rankingu pięćdziesięciu najszybciej rozwijających się firm w Europie Środkowej znalazło się trzydzieści nowych spółek, sześć awansowało, a czternaście zanotowało spadek.