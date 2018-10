Zbiórka okularów dla Afryki. Efekt zaskoczył organizatorów

„Czary mary okulary” – to nazwa akcji prowadzonej przez Fundację Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio”. Celem jest zebranie okularów nowych i używanych, które trafią do mieszkańców krajów misyjnych w Afryce. W ciągu dziesięciu dni w Elblągu zebrano niemal tysiąc par.

Organizatorzy akcji wskazują, że w Afryce większość ludzi nigdy nie miała styczności z lekarzem okulistą. Brakuje specjalistów, sprzętu do badania wzroku, a koszt jednej pary okularów jest bardzo wysoki.



Efekt jest taki, że nawet jeśli udałoby się ustalić wadę wzroku u pacjenta, to nie byłoby go stać na zakup odpowiednich okularów. Zdarza się, że miejscowi muszą z tego powodu zaniechać pracy, z której do tej pory utrzymywali swoje rodziny.



– Okulary przysłane z Polski pomogą wielu ludziom i dlatego też zaczęliśmy działać. Zbieraliśmy w naszej siedzibie okulary nowe, jak i używane, korekcyjne oraz przeciwsłoneczne. Odzew był ogromny – informuje Laura Mickiewicz Regionalnego Centrum Wolontariatu.

źródło: „Dziennik Elbląski”

W ciągu zaledwie 10 dni zebrano 994 nieuszkodzone pary. – Pozostałe musieliśmy odrzucić ze względu na uszkodzenia. Do akcji przyłączyło się trzynaście elbląskich placówek edukacyjnych oraz organizacje, a także osoby prywatne — tłumaczy Mickiewicz, która wskazuje, że posegregowane okulary zostały wysłane do Fundacji Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio”. Jej misjonarze rozdadzą je potrzebującym w Afryce.