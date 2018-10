Prezydent USA: Chinom długo żyło się za dobrze

Prezydent Donald Trump powiedział w czwartek wywiadzie dla telewizji Fox News, że Chinom za długo żyło się za dobrze, a choć polityka handlowa USA zaszkodziła już chińskiej gospodarce, to on może jeszcze dużo zrobić, by dodatkowo pogorszyć jej kondycję.

Taryfy celne nałożone na chińskie dobra „miały kolosalny wpływ”. – Ich gospodarka poszła znacząco w dół i mogę jeszcze wiele zrobić, jeśli będę chciał. Nie chcę tego robić, ale oni muszą usiąść do stołu (negocjacyjnego) – dodał Trump.



Zastrzegł, że jego zdaniem Chińczycy chcą negocjować, ale on nie wierzy, że są na to gotowi i „powiedział im to”.



Skrytykował poprzednie amerykańskie administracje za to, że – jego zdaniem – pozwalały Chinom na uprawianie nieuczciwych praktyk handlowych. Dodał, że musiał powiedzieć Pekinowi, że „to się skończyło”.



– Szczerze mówiąc, za długo żyło im się za dobrze, sądzę, że oni myślą, że Amerykanie są głupi. Amerykanie nie są głupimi ludźmi. Byliśmy źle zarządzani, jeśli chodzi o handel – oświadczył Trump.

Narastające napięcia między Waszyngtonem i Chinami oraz nabierająca impetu wojna handlowa między dwiema najpotężniejszymi gospodarkami świata skłoniły we wtorek Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) do obniżenia prognozy globalnego wzrostu w tym orku z 3,9 proc. do 3,7 proc.W czwartek, po znaczących spadkach na Wall Street i na giełdach europejskich, szefowa MFW Christine Lagarde ostrzegła, że wojna handlowa niesie bardzo poważne zagrożenie. – Nie eskalujcie. Naprawcie system, nie niszcząc go – powiedziała Lagarde podczas dorocznego spotkania MFW i Banku Światowego.

Media zwracają uwagę na rosnące napięcie między Ameryką a Chinami nie tylko w kontekście handlu. Wiceprezydent USA Mike Pence zarzucił niedawno Pekinowi „hurtową kradzież amerykańskiej technologii” oraz prowadzenie „złośliwej kampanii” przeciwko Trumpowi. Zdaniem Pence'a chiński rząd usiłuje wpłynąć na listopadowe wybory do Kongresu i wybory prezydenckie w USA w 2020 roku, gdyż nie chce, aby zwyciężył Trump i Republikanie z powodu ich twardego stanowiska w sprawach handlu.



Również w czwartek „Wall Street Journal” podał, powołując się na źródła w amerykańskiej administracji oraz w Chinach, że Trump spotka się z chińskim prezydentem Xi Jinpingiem podczas szczytu G20 w Argentynie, pod koniec listopada.



Doradca prezydenta do spraw ekonomicznych Larry Kudlow powiedział dziennikarzom w Białym Domu, że spotkanie przywódców jest na razie przedmiotem dyskusji.