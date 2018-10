Najdłuższy lot bez międzylądowania. Singapurski operator celuje w rekord

Rejs SQ22 może przejść do historii transportu pasażerskiego. To kod lotu linii Singapore Airlines z singapurskiego lotniska Changi do Nowego Jorku. Samolot airbus 350 ma pokonać dystans 150 tys. km bez międzylądowania.