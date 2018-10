Najdłuższy lot bez międzylądowania. Singapurski operator celuje w rekord [INFOGRAFIKA]

Rejs SQ22 może niebawem przejść do historii transportu pasażerskiego. To kod lotu linii Singapore Airlines z singapurskiego lotniska Changi do Nowego Jorku. Samolot Airbus 350 ma pokonać dystans 150 tys. km bez międzylądowania. Powietrzny rejs ma zakończyć się ok. godz. 10.30 czasu polskiego.

Specjalnie przygotowany Airbus 350-900 ULR (Ultra Long Range) wystartował z lotniska Changi w czwartek około godz. 17.30 czasu polskiego. Lot na lotnisko Newark pod Nowym Jorkiem ma potrwać zgodnie z planem około 17 godzin.



Samolot będzie mógł zabrać na pokład 161 pasażerów, przy czym nie ma klasy ekonomicznej, jest jedynie Economy Premium (1420 dol. za przelot w obie strony) oraz Biznes (4720 dol.). Przewoźnik zdecydował się na to, gdyż tak długa podróż przy ograniczonej możliwości poruszania się byłaby poważnym zagrożeniem dla zdrowia pasażerów.



Dotychczas rekord najdłuższego lotu bezprzesiadkowego należał do linii Qatar Airways, której samolot pokonał dystans z Dohy w Katarze do Auckland w Nowej Zelandii (ponad 14,5 tys. km) w czasie 17 godzin i 30 minut.

