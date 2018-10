„Kolejka linowa na Kasprowy Wierch to symbol Polski, a o symbole trzeba dbać”

– Każdy, kto wjeżdżał na Kasprowy Wierch wie, jaką cieszy się on popularnością. To biznes, który się opłaca, to dobra inwestycja. Fundusz, któremu polska firma została sprzedana za niewielkie pieniądze, chciał na tym zarobić i zarobił, ale teraz będzie zarabiał Skarb Państwa. Kolejka linowa to symbol i warto dbać, aby w polskich rękach takie firmy się znajdowały – mówił szef KPRM Michał Dworczyk. W ten sposób skomentował w programie „Gość Wiadomości” odkupienie od zagranicznego funduszu Polskich Kolei Linowych.