Mecz Polska-Portugalia na Stadionie Śląskim w Chorzowie

Polacy przegrali z Portugalią 3:2 na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Kuba Błaszczykowski, jak za najlepszych czasów, zdobył drugą bramkę dla Biało-Czerwonych w swoim 103. reprezentacyjnym występie. Pierwsze trafienie zaliczył Krzysztof Piątek. Rewelacyjny napastnik ligi włoskiej uderzył piłkę głową po dośrodkowaniu z rzutu rożnego w 19. minucie. 12 minut później wyrównał Andre Silva. Nasi rywale wyszli na prowadzenie dzięki samobójczemu trafieniu Kamila Glika. Na trzy jeden podwyższył Bernardo Silva.

Po pierwszym kwadransie wyrównanej gry Polacy objęli prowadzenie po rzucie rożnym. Strzelcem gola był Krzysztof Piątek. Wydawało się, że pójdą za ciosem, jednak w tym właśnie momencie Polacy oddali inicjatywę rywalom. Portugalczycy bezwzględnie wykorzystali niezdecydowanie naszych zawodników i w 31. minucie, po błędzie polskich obrońców, wyrównali wynik spotkania.



W 42. minucie po ogromnym błędzie polskiej obrony Portugalia zyskuje kolejnego gola. To efekt wślizgu Kamila Glika, który niefortunnie skierował piłkę do swojej bramki.



Początek drugiej połowy, podobnie jak końcówka pierwszej, nie napawał optymizmem. Może z wyjątkiem soczystego strzału z dystansu Piotra Zielińskiego.



Wkrótce potem Polska straciła trzecią bramkę. W 52. minucie Bernardo Silva zrewanżował się równie silnym uderzeniem, tyle że celnym.



W 77. minucie wynik ustalił Jakub Błaszczykowski.



Było to drugie spotkanie Polaków w pierwszej edycji Ligi Narodów. Portugalczycy prowadzą w tabeli grupy 3. z sześcioma punktami na koncie. Drugie miejsce zajmują Polacy, a trzecie - Włosi. Oba zespoły mają po jednym punkcie i w niedzielę zmierzą się ze sobą na Stadionie Śląskim.

– Szanujemy każdego rywala, wiemy, że Portugalia bez Cristiano Ronaldo wygrała z Włochami. Gramy u siebie i chcemy wygrać – mówił przed meczem trener polskich piłkarzy Jerzy Brzęczek.Mecz rozgrywany jest na Stadionie Śląskim w Chorzowie przy komplecie publiczności.Reprezentacja Polski rozpoczęła mecz w składzie: Łukasz Fabiański - Bartosz Bereszyński, Kamil Glik, Jan Bednarek, Artur Jędrzejczyk - Grzegorz Krychowiak, Rafał Kurzawa, Mateusz Klich - Piotr Zieliński - Krzysztof Piątek, Robert Lewandowski.