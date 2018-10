Samolot przemknął tuż obok biurowca. Pracownicy byli przerażeni [WIDEO]

Należący do australijskich sił powietrznych samolot latał niebezpiecznie blisko budynków w Brisbane podczas pokazu lotniczego. Pracownicy biurowca byli przerażeni. Bali się, że jest to atak podobny do tego z 11 września 2001 roku w USA.