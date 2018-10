Kandydat PSL oskarżył PiS o podwyżki wprowadzane przez prywatną firmę

Jakub Stefaniak, kandydat na prezydenta Warszawy z ramienia PSL, na swoim profilu na Twitterze oskarżył rząd PiS o drastyczne podwyżki cen energii dla kolei. Tymczasem spółka PKP Energetyka S.A. została sprzedana w 2015 r. i od tamtej pory podnosi ceny jako prywatny podmiot.

Spółka PKP Energetyka S.A jest dostawcą energii elektrycznej dla kolei. Decyzji o prywatyzacji spółki, do której doszło w 2015 roku, sprzeciwiali się posłowie PiS i SLD. Wskazywali m.in. szkodliwość transakcji dla transportu kolejowego i wrażliwy charakter spółki.



Poprzedni zarząd PKP S.A. był zadowolony z realizacji transakcji z CVC. Firma miała zapewnić stabilne źródła finansowania i doświadczenie w inwestycjach w sektorze energetyki.



PKP Energetyka S.A jest jedną z największych spółek energetycznych w Polsce pod względem przychodów, jak i pod względem sprzedanego wolumenu energii elektrycznej. Jest głównym dostawcą energii elektrycznej niezbędnej do zasilania sieci trakcyjnej, m.in. dla PKP PLK, PKP Intercity, PKP Cargo, Lotos Kolej i Szybkiej Kolei Miejskiej w Warszawie.

Rafał Zasuń, ekspert z portalu „Wysokie Napięcie” twierdzi, że ceny energii dla przemysłu drastycznie poszły w górę, i mogą cały czas rosnąć.



– My na własnej skórze, jako gospodarstwa domowe, poczujemy nieznaczny wzrost cen, bo wciąż są one zatwierdzane przez Urząd Regulacji Energetyki. Jednak za ten komfort ktoś będzie musiał zapłacić – będą to niestety przedsiębiorstwa, m.in. koleje – zaznacza Rafał Zasuń.



Głównymi przyczynami są: niepewność panująca na rynku energii, wzrost cen uprawnień do emisji CO2 oraz wzrost cen węgla krajowego i światowego. Przypomnijmy, że ceny uprawnień zaczną rosnąć, bo polityka klimatyczna UE zakłada ograniczenie emisji CO2.



W Polsce ten wzrost będzie najbardziej odczuwalny i wpłynie na ceny energii, bo jesteśmy najmocniej uzależnieni od węgla – tłumaczy Rafał Zasuń.

źródło: PORTAL TVP.INFO

Wzrost cen wiąże się też ze spekulacją na rynku hurtowym. Rząd próbuje go uczynić bardziej przewidywalnym, wprowadzając np. obowiązek handlu energią przez giełdę, żeby łatwiej było zrównoważyć popyt i sprzedaż. Czy to się uda zobaczymy – dodaje Rafał Zasuń.