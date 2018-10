Zamknięte muzea i stanowiska archeologiczne. Strajk zaskoczył turystów w Grecji

Turyści z całego świata, którzy chcieli zwiedzić w czwartek Akropol i inne starożytne ruiny, zastali zamknięte ogrodzenie. Większość nie wiedziała o strajku.

Pracownicy greckiego resortu kultury zdecydowali się na całodobowy strajk, by zaprotestować przeciwko przekazaniu zabytków pod zarząd funduszu prywatyzacyjnego. Z tego powodu w czwartek zamknięte były państwowe muzea i stanowiska archeologiczne.



Turyści nie kryli oburzenia. – To rozczarowujące. Dzisiaj lecę z powrotem do Australii. Przyjechaliśmy wczoraj do Aten z wyspy, aby w drodze powrotnej zobaczyć Akropol – mówiła jedna z kobiet.



Pracownicy ministerstwa ogłosili strajk po tym, jak pojawiły się doniesienia, że rząd Aleksisa Tsiprasa przekazał starożytne ruiny i inne zabytki do funduszu prywatyzacyjnego. Miały być one ukryte pod specjalnymi kodami, a chodziło m.in. o Białą Wieżę - symbol Salonik czy słynny pałac w Knossos na Krecie. Powstanie funduszu było jednym z warunków, jaki zagraniczni wierzyciele postawili Atenom w zamian za ostatni pakiet kredytowy.

źródło: IAR

Strajkujący żądali ujawnienia, co znajduje się na liście przekazanych do funduszu obiektów. – Nie zgadzamy się na wyprzedaż ani nawet zarządzanie przez wierzycieli muzeami i stanowiskami archeologicznymi - mówią pracownicy. Podkreślają, że mowa o dziedzictwie kulturowym Grecji.Ministerstwo Kultury twierdzi, że zabytki są wykluczone z listy, a strajk kosztuje państwo około pół miliona euro.