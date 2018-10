Prezydent Trump ogłosił Dzień Pamięci gen. Pułaskiego

Prezydent USA Donald Trump ogłosił 11 października 2018 roku Dniem Pamięci Generała Pułaskiego. Wzywając Amerykanów do uczczenia pamięci tych, którzy „przyczynili się do umocnienia amerykańskiego narodu”, nawiązał do jego „szczególnych więzi” z Polakami.

„Dziś składamy hołd polskiemu imigrantowi i sławnemu dowódcy wojskowemu, generałowi Kazimierzowi Pułaskiemu, który, dołączywszy do Amerykańskiej Wojny Rewolucyjnej, poświęcił życie sprawie wolności. W Armii Kontynentalnej służył ramię w ramię z naszymi przodkami walczącymi o niepodległość” – napisał prezydent w proklamacji.



„Doświadczenie bitewne, zdolności taktyczne oraz utworzenie niezwykle skutecznego korpusu konnej piechoty zyskały mu miano »ojca amerykańskiej kawalerii«. Z okazji Dnia Pamięci Generała Pułaskiego wspominamy jego dziedzictwo, czerpiąc zarazem inspirację z bezprzykładnego oddania sprawie wolności, praworządności i suwerenności narodu” – wskazał.



Trump przypomniał, że w już w młodości hrabia Pułaski „zasłynął niezwykłą odwagą, walcząc u boku ojca o wyzwolenie ojczystej Polski spod rosyjskiej władzy”. „Walka skończyła się przegraną, a Pułaski przemierzył Europę i trafił do Francji. Szczęśliwie dla Ameryki, poznał Benjamina Franklina, ten zaś namówił go do przyłączenia się do amerykańskiej walki o niepodległość” – napisał.



„W szeregach Armii Kontynentalnej Pułaski szybko awansował na stanowisko generała brygady. Wykazywał się niespotykaną odwagą na polu walki i był przykładem dla innych. W bitwie pod Brandywine ocalił życie generałowi Jerzemu Waszyngtonowi. Legion kawalerii, złożony z Amerykanów, Niemców, Francuzów, Irlandczyków i Polaków, przekształcił w zabójczą siłę bojową” – zaznaczył.

Waleczność i żarliwość



„W dniu 9 października 1779 r. odniósł poważne rany w bitwie pod Savannah. Dwa dni później zmarł. Generał Waszyngton napisał: »Jego waleczność i niesłychana gorliwość na innych polach zyskały mu wielkie uznanie«. Chociaż generał Pułaski nie zdążył zobaczyć Gwiaździstego Sztandaru powiewającego zwycięsko nad Yorktown, jego dziedzictwo, heroizm i poświęcenie zapisały się w naszej historii obok takich bohaterów jak markiz Lafayette i Bernardo de Gálvez, a on sam jest inspiracją dla kolejnych pokoleń Amerykanów” – podkreślił Trump.



„Dając największy dowód oddania sprawie wolności i niepodległości Ameryki, generał Pułaski stał się uosobieniem szczególnych więzi, jakie po dziś dzień łączą naród amerykański i polski. Zaiste, ponad dwieście lat po bohaterskiej śmierci generała, a sto lat po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, Stany Zjednoczone i Polska nadal wykazują podobne oddanie dla sprawy wolności i umacniania łączących oba kraje dwustronnych relacji” – stwierdził amerykański prezydent.



Amerykańscy przywódcy tradycyjnie składają podobne proklamacje już od 1929 roku, gdy Kongres USA ustanowił Dzień Pułaskiego. Stałym elementem obchodów pamięci bohatera jest doroczna Parada Pułaskiego, która odbywa się w pierwszą niedzielę października na Piątej Alei w Nowym Jorku. W tym roku parada odbyła się 7 października.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: PAP, Polskatimes.pl

W 2009 roku Kongres przyjął rezolucję, podpisaną później przez ówczesnego prezydenta Baracka Obamę, na mocy której nadano Kazimierzowi Pułaskiemu honorowe obywatelstwo Stanów Zjednoczonych. Polak jest siódmą w historii osobą, która została w ten sposób uhonorowana, obok m.in. Winstona Churchilla czy Matki Teresy z Kalkuty.