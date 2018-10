Kaja Godek pozwana za słowa o homoseksualistach

Szesnaście homoseksualnych osób, w tym działacze na rzecz praw LGBT, profesorowie prawa i dziennikarze, pozwało działaczkę pro-life Kaję Godek za słowa o homoseksualistach. Chodzi o wypowiedź, jaka padła w programie „Tak czy Nie” w Polsat News. Oskarżyciele domagają się przeprosin m.in. na antenie stacji. Według „Irish Times” świadkiem w procesie może być premier Irlandii Leo Varadkar.

Pozew został wniesiony w środę do Sądu Okręgowego w Warszawie.



W maju Kaja Godek w rozmowie z Agnieszką Gozdyrą w Polsat News komentowała wyniki referendum w Irlandii, w którym większość uczestników opowiedziało się za liberalizacją przepisów aborcyjnych.



Jak podaje portal polsatnews.pl, działaczka Fundacji Życie i Rodzina powiedziała wtedy: „Jeżeli premier Irlandii obnosi się ze swoją dziwną orientacją, deklaruje w mediach, że ma partnera homoseksualnego, jeżeli jest to przyjmowane jako normalne, to dla mnie jest potworne, że taki kraj określa się mianem katolickiego”. Stwierdziła też, że homoseksualiści „są zboczeni”.

Do pozwu przystąpiły również organizacje pozarządowe: Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza, Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego oraz Stowarzyszenie Lambda Warszawa. W rozmowie z polsatnews.pl dr hab. Jakub Urbanik, inicjator pozwu, wyjaśnił, że cztery miesiące, które upłynęły od wypowiedzi Godek do złożenia pozwu były potrzebne „na jak najlepsze jego przygotowanie”.– To będzie tekst opisujący kwestie dotychczasowej ochrony międzynarodowej i krajowej przed posługiwaniem się znieważającymi określeniami o charakterze homofobicznym w przestrzeni publicznej – tłumaczył.

Przyznał, że „jest dość skomplikowany problem prawny – czy przez taką wypowiedź bez konkretnego adresata rzeczywiście można się poczuć indywidualnie znieważonym”. – Wydaje nam się, że akurat w tym względzie orzecznictwo polskich sądów pokazuje, że można” – ocenił.



Zapytany o udział w procesie premiera Irlandii odpowiedział: „Dla nas byłoby bardzo istotne, gdyby Leo Varadkar zechciał zająć stanowisko i mamy nadzieję, że do tego dojdzie. Czy rzeczywiście stawi się w warszawskim sądzie – tego nie wiemy, zobaczymy, jak proces się będzie toczył. To zależy od naszych pełnomocników i pełnomocników drugiej strony, ale to nie jest zupełna fantazja – dodał.