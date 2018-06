Bojkot amerykańskich towarów w Kanadzie. „Patriotyczny zryw”

Po ostrych słowach prezydenta USA Donalda Trumpa pod adresem premiera Kanady Justina Trudeau wielu Kanadyjczyków postanowiło bojkotować amerykańskie produkty i sklepy. Mieszkańcy promują lokalne zakupy poprzez wpisy na mediach społecznościowych.

Po sobotnich wpisach Donalda Trumpa na Twitterze, poświęconym premierowi Trudeau, w Kanadzie zostały zainicjowane dziesiątki akcji nawołujących do bojkotowania USA i kupowania towarów kanadyjskich, co odbywa się z wykorzystaniem hashtagów: #BuyCanadian lub #TrumpFree, czyli „wolni od Trumpa”.



Murem za Trudeau stanęli też przedstawiciele całej kanadyjskiej sceny politycznej. W poniedziałek jednogłośnie przegłosowano w parlamencie deklarację sprzeciwu wobec amerykańskich taryf i ataków słownych Trumpa, wzywającą jednocześnie do nałożenia wysokich ceł na produkty z USA.



Jak podaje CTV News, Kanadyjczycy odkładają na półki produkowany w Kentucky burbon, kalifornijskie wina czy pomarańcze z Florydy. Według składanych na Twitterze deklaracji, wśród bojkotowanych marek jest popularna sieć kawiarni Starbucks, supermarket Walmart i sieć restauracji fast food McDonalds. Inni użytkownicy piszą, że odwołują zakupione wcześniej wycieczki do Stanów i wybierają wakacje w kraju.



Sam Trudeau przyznał podczas wizyty na wydarzeniu kulinarnym zorganizowanym w Ottawie przez grupy rolników, że zauważył w ostatnich dniach „pewien patriotyczny zryw”.



Media zwracają uwagę, że na temat samych ataków ze strony Trumpa premier nie wypowiedział się jak dotąd publicznie.

Tymczasem do piątku trwają konsultacje publiczne odnośnie do listy produktów amerykańskich, na które od 1 lipca Kanada zamierza nałożyć cła odwetowe. W propozycji opublikowanej 31 maja na liście towarów objętych 10 proc. taryfami znalazły się m.in. jogurt, kawa, wybrane słodycze, pizza, dżem truskawkowy, sok pomarańczowy, sos sojowy, ketchup, whisky, woda butelkowana, papier toaletowy, długopisy, a także łodzie, kosiarki, materace i śpiwory.



U podłoża sporu leży decyzja administracji USA, by od 1 czerwca nałożyć na importowaną z Kanady, UE i Meksyku stal cło ochronne w wysokości 25 proc., a na aluminium - 10 proc.



Kanada zapowiedziała środki odwetowe. Taryfy te były przedmiotem rozmów między przywódcami USA, Kanady i UE podczas szczytu G7 w Charlevoix.



Relacje między przywódcami USA i Kanady zaostrzyły się po formalnym zakończeniu szczytu. Trump zaatakował Trudeau na Twitterze za jego zapowiedź, że Ottawa nie odstąpi od zamiaru nałożenia na USA ceł odwetowych, a Kanadyjczycy „nie dadzą sobą pomiatać”. Słowa te wygłosił po odlocie Trumpa do Singapuru, gdzie amerykański prezydent spotkał się później z przywódcą Korei Północnej Kim Dzong Unem.

źródło: pap

Kanada jest największym odbiorcą amerykańskiego eksportu. Według danych amerykańskiego Census Bureau w pierwszych czterech miesiącach tego roku kanadyjski import towarów z USA wyniósł 98,9 mld dolarów.