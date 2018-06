E-mail zamiast listu poleconego z urzędu

Już w przyszłym roku e-maile zaczną zastępować listy polecone wysyłane przez urzędy – informuje „Rzeczpospolita”. Monopol na obsługę e-korespondencji prawdopodobnie uzyska Poczta Polska.

Zgodnie z planem e-doręczenie, czyli e-mail, który ma mieć moc urzędową, zastąpi list polecony. Docelowo ma to być wyłączna forma oficjalnej komunikacji między instytucjami publicznymi, ale także pożądana w relacjach obywatela z administracją państwową.



Cały system zorganizuje i będzie nadzorował narodowy operator cyfrowy. Tym zostanie najprawdopodobniej Poczta Polska. To oznacza – wskazuje dziennik – że nie banki czy operatorzy telekomunikacyjni, jak chciała była minister cyfryzacji Anna Streżyńska, lecz państwowa spółka ma stać się kluczowym podmiotem e-administracji.



Zwolennikiem takiego rozwiązania jest Marek Zagórski, nowy szef resortu. Teraz przychylił się do niego Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów.



Idea jest taka, by dla przedsiębiorców i obywateli e-polecone były darmowe. Za wysłane e-maile będą płacić urzędy. Rezygnując z poleconych papierowych, oszczędzą jednak nawet 100 mln zł rocznie.



Za transfer w pierwszym roku działalności systemu zapłacą 90 proc. zwykłego poleconego. Finalnie ma to być 65 proc.



Projekt ustawy ma być gotowy jeszcze w tym roku. Resort cyfryzacji przewiduje, że reforma będzie wdrażana w latach 2019-21.

