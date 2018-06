Sąd uniewinnił pedofila. „Niewielu z nas jest bez skazy”

Franciszek G., znany związkowiec Sierpnia’80, został uniewinniony od zarzutów propozycji obcowania płciowego lub poddania się innej czynności seksualnej osobie podającej się za 14-letnią dziewczynę. – Pan Franciszek nie jest osobą kryształową, ale niewielu z nas jest bez skazy – uzasadnił sędzia Sąd Rejonowy w Tychach Marcin Chrobak.

Związkowiec wpadł w zasadzkę zastawioną przez łowców pedofilów. 29-letnia kobieta podawała się za 14-letnią Kamilę. Mężczyzna namówił ją na spotkanie w Tychach, składając propozycję obcowania płciowego. Na miejscu czekali na niego policjanci.



Franciszek G. usłyszał zarzuty za które grozi do dwóch lat więzienia – informuje „Dziennik Zachodni”.



G. przyznał się do winy i złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze. Wniosek nie trafił jednak do sądu. Prokuratura uznała, że nie powinno dojść do skazania bez rozprawy, gdyż „ze względu na charakter tego czynu w takiej sytuacji cele postępowania nie zostaną osiągnięte”.



Wpływ na taką decyzję miało również to, że oskarżony był wcześniej karany za inne przestępstwo – znęcanie się nad rodziną.



Mimo to sąd uniewinnił Franciszka G., oceniając, że „w wyniku tej prowokacji społecznej nie można mówić o tym, by zaistniały znamiona zarzucanego czynu”.



– Tak naprawdę nie wiemy, czy oskarżony rzeczywiście chciał umówić się z 14-latką – uznał sędzia Chrobak.

Sąd doszedł do wniosku, że to 29-latka, która podawała się za 14-latkę, „nagabywała” starszego mężczyznę, a on ocenił, że wysłane przez nią zdjęcie nie wskazuje na to, by miała mniej niż 15 lat. Związkowiec miał spotkać się z nią – ocenił sędzia – by „zobaczyć, co z tego będzie”.Wyrok nie jest prawomocny. Prokuratura Rejonowa w Tychach już zapowiedziała apelację.