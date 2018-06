Norwegia chce więcej amerykańskich żołnierzy

Norweski rząd zamierza poprosić USA o zwiększenie liczebności amerykańskich żołnierzy. Mieliby oni stacjonować na północy kraju, bliżej granicy z Rosją.

W zeszłym roku w Norwegii stacjonowało 330 amerykańskich żołnierzy, których regularnie wymieniano. Oslo chce poprosić o podwojenie stanu, do 700 żołnierzy. Władze domagają się również, by w przyszłości żołnierze NATO służyli w północnej części kraju i żeby misja została wydłużona z sześciu miesięcy do pięciu lat.



– Obrona Norwegii i innych krajów zależy od wsparcia naszych partnerów w NATO – podkreślił szef resortu obrony Norwegii Frank Bakke-Jensen cytowany przez Deutsche Welle.



Jak na razie rosyjska ambasada w Oslo nie komentuje tej wypowiedzi.



Rosja jest krytycznie nastawiona do planów zwiększenia liczebności amerykańskich wojsk w krajach NATO, głównie w Europie Środkowej i w Skandynawii. Wiceszef rosyjskiego MSZ Aleksandr Gruszka oświadczył, że plany te zagrażają bezpieczeństwu całego kontynentu.



Moskwa – argumentuje cytowany przez agencję Interfax – by zapewnić własne bezpieczeństwo, zamierza uwzględnić działania Sojuszu w swoich planach wojskowych i zastosować środki zaradcze.

