Robili selfie i spadli w przepaść. Ciała znaleziono na popularnej plaży

Brytyjka i Australijczyk zostali znalezieni martwi na popularnej turystycznej plaży w Portugalii. Według służb para straciła równowagę w czasie robienia selfie i spadła z 30-metrowego klifu. Cztery lata temu w podobny sposób w Portugalii zginęło polskie małżeństwo; spadło w przepaść na oczach dzieci. Mężczyzna i kobieta pozowali do zdjęcia.

Portugalska gazeta „Correio da Manhã” podała, że para zmarła na Praia dos Pescadores (Plaża Rybacka) w pobliżu Ericeiry, nadmorskiego kurortu na zachodnim wybrzeżu kraju, około 40 kilometrów na północ od Lizbony.



Inna gazeta, „Jornal de Notícias”, informowała, że rybacy natknęli się na „scenę grozy”, gdy odnaleźli ciała około 6.30 rano. „Początkowo rybacy sądzili, że para śpi na plaży” – pisała gazeta. „Dopiero gdy podeszli bliżej, uświadomili sobie, że natrafili na zwłoki. Byli zszokowani tym, co zobaczyli”.

The couple who died after falling from a cliff in Portugal after reportedly taking a “selfie” have been identified as a Perth man and his English girlfriend. Michael Kearns, 33, and his 37-year-old partner Louise Benson are believed to have died. #Ericeira #7News pic.twitter.com/DUMB5iALqt