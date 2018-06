Cenckiewicz: To jest pozornie ulepszona wersja książki Piątka. Nazwałbym ją skandaliczną

– To jest taka na pozór ulepszona wersja książki Tomasza Piątka. Jest w niej wiele manipulacji i błędów. Przygotowuję dwie duże recenzje tego tekstu – tak dr Sławomir Cenckiewicz, członek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej i dyrektor Wojskowego Biura Historycznego komentował w programie „Minęła 20” publikację „Antoni Macierewicz. Biografia nieautoryzowana” Marcina Dzierżanowskiego i Anny Gielewskiej, która niedawno trafiła na półki księgarń.

„Macierewicz i jego tajemnice”, książka Tomasza Piątka z 2017 r., do której odwołał się gość TVP Info, forsowała tezę o domniemanych powiązaniach Antoniego Macierewicza z ludźmi związanymi z Rosją i wywiadem GRU.



– Znam biografię Antoniego Macierewicza. Państwo wiecie, że go trochę lubię, jestem jego współpracownikiem, czy też byłem w okresie jego pracy w Ministerstwie Obrony Narodowej – mi nie wypada pisać jego biografii – zauważył historyk.



– Pewnie nie mam wystarczająco dużego dystansu, ale chcę powiedzieć, że szczęścia Antoni Macierewicz do biografów nie ma. To jest jakby ulepszona czy taka na pozór ulepszona wersja książki Tomasza Piątka, w której jest tyle manipulacji, tyle błędów. Przygotowuję dwie duże recenzje tej książki („Antoni Macierewicz. Biografia nieautoryzowana” – red.). Wiem, że inni historycy też podobne teksty przygotowują. To jest po prostu książka, którą bym mógł swobodnie nazwać skandaliczną – podsumował dyrektor Wojskowego Biura Historycznego.



#wieszwiecej Polub nas

źródło: TVP Info

Były minister obrony zapowiedział pozew do sądu przeciwko autorom publikacji.– Książka „Antoni Macierewicz. Biografia Nieautoryzowana” zawiera wyłączenie plotki i pomówienia; w sposób brutalny i absolutnie skandaliczny zaatakowano moją żonę – powiedział Macierewicz.