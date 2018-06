Minister zdrowia: Udało nam się z uszczelnieniem VAT-u, tu też nam się uda

– Wielu ministrów mówiło o skróceniu kolejek, tak jak wielu mówiło o uszczelnieniu VAT-u - to się udało. Tak samo uda się skrócić kolejki – mówił w programie „Gość Wiadomości” minister zdrowia Łukasz Szumowski. Podkreślił, że priorytetem resortu jest skrócenie kolejek i poprawa dostępu do specjalistów.

Skrócenie kolejek i poprawa dostępu do specjalistów – to kluczowe plany zmian w ochronie zdrowia Polaków przedstawione przez ministra Łukasza Szumowskiego. Na leczenie przekazanych ma zostać dodatkowe 1,5 mld zł. Dotyczy to dodatkowych środków m.in. na operacje zaćmy, endoprotezoplastykę, tomografię komputerową, rezonans magnetyczny oraz na rehabilitację osób niepełnosprawnych.



Dodatkowe środki



Jak podkreślał minister, resort zdrowia przeznacza dodatkowe środki, przyśpieszając w ten sposób wzrost nakładów na ochronę zdrowia. – Poprzez uszczelnienia przeznaczymy te środki na skrócenie kolejek – mówił Szumowski.



– Kolejki będą zmniejszone do specjalistów, gdzie czas oczekiwania jest najdłuższy. Musimy polepszyć także dostęp do diagnostyki. Bez szybkiej diagnostyki nie ma sensu przyśpieszanie wizyty u lekarza. Liczę na to, że pilne kolejki skrócą się do poniżej miesiąca – podkreślał minister.



Szumowski zapewnił także, że fundusze na rehabilitację zostaną podwyższone, zaś wyroby medyczne mają być dla osób potrzebujących dostępne w ilościach nielimitowanych.

