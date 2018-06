Wstrząs w Argentynie. Trener molestował kucharkę?

Jorge Sampaoli, selekcjoner reprezentacji Argentyny, został oskarżony o molestowanie reprezentacyjnej kucharki. Dziennikarz Gabriel Anello przekonuje, że tamtejsza federacja chce za wszelką cenę zatuszować sprawę przed mundialem.

– Nasz związek robi wszystko, by sprawa nie wyszła na jaw, ale każda osoba, z którą rozmawiałem, potwierdziła, że takie zdarzenie miało miejsce. To niebezpieczna sprawa zarówno dla Sampaoliego, jak i drużyny narodowej – przekonuje Anello, który jako pierwszy poinformował o sprawie.



Claudio Tapia, prezes Argentyńskiej Federacji Piłkarskiej, zapewnia, że „wierzy w uczciwość" selekcjonera, a rewelacje dziennikarza nazywa „okrutnymi kłamstwami".

– Znam go dobrze, wiem, jakim jest człowiekiem, i zapewniam, że nic takiego nie miało miejsca. Byli nawet tacy, którzy twierdzili, że już go zwolniłem. To wszystko jest absurdalne! – zarzeka się.



Dla Argentyńczyków piłka nożna to rzecz święta, a czas mundialu zawsze jest okresem wyjątkowym. Gdyby doniesienia Anellego okazały się prawdziwe, doszłoby do prawdziwego skandalu.



#wieszwiecej Polub nas

źródło: RADIOMITRE.CIENRADIOS.COM/REUTERS

Nikt ze sztabu nie chciał jednak komentować sprawy – reprezentacja przygotowuje się do pierwszego meczu fazy grupowej, nie traktując poważnie zarzutów dziennikarza.Argentyńczycy udział w mistrzostwach świata rozpoczną meczem z Islandią 16 czerwca (sobota) o godz. 15:00. Transmisja w TVP1, TVP Sport i SPORT.TVP.PL.