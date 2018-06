„Niemcy, Francuzi i Włosi regulują kwestię wyższości ich prawa nad unijnym”

– Niemcy mówią tak: dostrzegamy pierwszeństwo prawa europejskiego nad niemieckim i akceptujemy, ale tylko tak długo, dopóki to jest zgodne z wartościami i prawami podstawowymi wyrażonymi w konstytucji RFN. Także Francuzi i Włosi regulują te kwestie – tak Paweł Mucha, zastępca szefa Kancelarii Prezydenta, uzasadniał w programie „O co chodzi” zasadność pytania w planowanym referendum o kwestię obecności Polski w UE i wyższości prawa narodowego nad unijnym.

Prezydent Andrzej Duda zapowiedział we wtorek, że wniosek w sprawie referendum konstytucyjnego ma wpłynąć do Senatu najwcześniej 20 lipca.



– Uważałem, że w referendum ws. konstytucji nie powinno być więcej niż 10 pytań, obecny projekt to 15 pytań. Chcę, żeby Rada ten temat przedyskutowała – powiedział prezydent, rozpoczynając posiedzenie Narodowej Rady Rozwoju, poświęcone przygotowaniom do referendum konsultacyjnego w sprawie zmian w konstytucji.

