Konkurs na najlepszą karykaturę Mahometa. „Wolność słowa jest najważniejsza!”

Geert Wilders, holenderski polityk o poglądach antyislamskich i lider Partii Wolności (PVV), zorganizuje konkurs na najlepszy komiks z wizerunkiem Mahometa. „Wolność słowa jest najważniejsza!!” – napisał Wilders na Twitterze w poście, w którym informuje, że krajowa agencja antyterrorystyczna zatwierdziła konkurs.

Wielu muzułmanów uważa wizerunki Mahometa za bluźniercze, a karykatury przedstawiające go wcześniej prowokowały gwałtowne reakcje i prowadziły do ataków.



PVV, która jest wiodącą partią opozycyjną w Holandii po tym, jak znalazła się na drugim miejscu w wyborach w marcu, oświadczyła, że jej inicjatywa została zatwierdzona przez krajową agencję antyterrorystyczną. Wilders poinformował, że konkurs na najlepszy rysunek z wizerunkiem proroka islamu zostanie zorganizowany w budynku parlamentu.



Rysunki zostaną ocenione przez amerykańskiego rysownika Boscha Fawstina, który wygrał podobny konkurs w Teksasie w maju 2015 roku.

Dutch Counter-terrorism Agency NCTV gives green light to Muhammad cartoon contest in secured PVV quarters of Dutch Parliament later this year.



So that’s what we’re going to do and organize! With cartoonist/ex-Muslim Bosch Fawstin!



Freedom of speech is most important of all!! pic.twitter.com/hOYdQBRLRl