On pod łóżkiem, ona w szafie. Pies policyjny wytropił poszukiwanych listem gończym

Poszukiwanych listem gończym kobietę i mężczyznę wytropił w jednym z mieszkań przy ul. Górnośląskiej w Kaliszu pies policyjny. Mężczyznę znalazł pod łóżkiem, a kobietę w szafie pod stertą ubrań.

Policjanci z Zespołu ds. Poszukiwań i Identyfikacji Osób zauważyli w rejonie skrzyżowania ul. Polnej z Górnośląską w Kaliszu samochód, którym podróżowali 33-letnia kobieta i 40-letni mężczyzna. Oboje byli poszukiwani listem gończym.



– Policjanci podjęli próbę zatrzymania pojazdu, jednak kierowca nie zatrzymał się do kontroli. Samochód zatrzymał się przy ulicy Górnośląskiej, a znajdujące się w nim osoby wbiegły do bramy – powiedziała PAP rzecznik prasowa kaliskiej policji Anna Jaworska-Wojnicz.



Na miejsce skierowano funkcjonariusza z psem.



– Pies od razu podjął trop z zaparkowanego na chodniku auta i doprowadził policjantów do jednego z mieszkań. Drzwi po dłuższym czasie otworzyła 58-letnia kobieta – relacjonowała rzecznik.



Podczas przeszukania policjanci z psem odnaleźli kobietę i mężczyznę. On ukrył się pod łóżkiem, a ona w szafie pod stertą ubrań. Oboje zostali zatrzymani i przewiezieni do aresztu śledczego.

