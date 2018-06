Piesi „latają” po pasach. Kierowcy w szoku

Kierowcy w miejscowości Almussafes w Walencji od tego tygodnia przecierają oczy. Zamiast tradycyjnej zebry widzą przed sobą zebrę w 3D. Rysunek jest w takiej skali, że piesi zdają się unosić nad jezdnią. Nie sposób nie dać po hamulcach.

Pilotażową zebrę namalowano na Calle de Ausias March. Ulica przecina szlak, którym amatorzy sportu podążają do centrum sportowego.



Trójwymiarowy obraz tworzy iluzję rzeczywistej przeszkody na drodze i zmusza kierowców do hamowania. Jednocześnie, w przeciwieństwie do utrudnień w postaci muld, nie spowalnia ruchu pojazdów takich jak karetki pogotowia czy straż pożarna.

SEGURETAT CIUTADANA

���� Tal i com anunciàrem, #Almussafes acaba d'inaugurar el primer pas de vianants 3D termofusible d'Espanya. �� Amb la instal•lació d'este innovador sistema reductor de velocitat, l'executiu d'Almussafes perseguix la millora la seguretat viària. pic.twitter.com/4Hl5bu37MB — AjuntamentAlmussafes (@almussafes_aj) 11 czerwca 2018