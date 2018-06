Szok w Hiszpanii. Trener zwolniony tuż przed mundialem

Piłkarska reprezentacja Hiszpanii ma poważny problem. Tuż przed pierwszym mundialowym gwizdkiem prezes tamtejszej federacji zdecydował o zwolnieniu dotychczasowego selekcjonera – Julena Lopetegui. Jego obowiązki przejął dotychczasowy dyrektor sportowy, Fernando Hierro.

Zamieszanie rozpoczęło się we wtorek, gdy władze Realu Madryt ogłosiły, że Lopetegui zostanie trenerem zespołu tuż po zakończeniu udziału w mistrzostwach świata.



Wielu kwestionowało moment, w którym zdecydowano się na taki ruch, ale „Królewscy” tak czy siak nie potrafiliby długo utrzymać go w tajemnicy. W oddanie selekcjonera w pracę z kadrą nie wątpił nikt, Hiszpanie wciąż pozostawali jednym z głównych faworytów do zdobycia złotego medalu.



Aż doszło do małego „trzęsienia ziemi”. Pięścią w stół uderzył prezes Hiszpańskiej Federacji Piłkarskiej – Luis Rabiales, który podważył etyczność postępowania Realu i 51-letniego szkoleniowca. Pomimo długich negocjacji z piłkarzami, którzy opowiadali się po stronie trenera, ostatecznie zdecydowano o jego sensacyjnym zwolnieniu.



„Sensacyjnym", bo pierwszy mecz Hiszpanów (z Portugalią) już w piątek (15 czerwca) o godz. 20:00. Rozbitą, zdezorientowaną kadrę przejął dotychczasowy dyrektor sportowy – Fernando Hierro.



Mistrzostwa świata w Rosji rozpoczną się w czwartek (14 czerwca, 17:00) meczem Rosji – gospodarza – z Arabią Saudyjską. Wszystkie spotkania pokaże Telewizja Polska.