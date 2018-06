Szef izraelskiej służby bezpieczeństwa: Udaremniliśmy 250 ataków terrorystycznych

Nadaw Argaman, szef izraelskiej służby bezpieczeństwa, ogłosił w środę, że jego służby udaremniły 250 „poważnych ataków terrorystycznych” od początku stycznia br. Dodał, że było to możliwe dzięki zaawansowanym technologicznie narzędziom nadzoru i śledzenia.

– Od początku roku służby bezpieczeństwa Szin Bet zapobiegły 250 poważnym atakom terrorystycznym, w tym zamachom samobójczym, porwaniom i strzelaninom – oświadczył Argaman podczas międzynarodowej konferencji bezpieczeństwa wewnętrznego w Jerozolimie.



Według szefa Szin Bet jego służby były w stanie skutecznie reagować na próby ataków tzw. samotnych wilków dzięki wykorzystaniu zaawansowanych technik, takich jak Big Data.



– Wielkie inwestycje Szin Bet w rozwój technologiczny w zakresie wykorzystania Big Data, systemów wykorzystujących uczenie maszynowe i sztuczną inteligencję spowodowały wielki skok naprzód od ekstrakcji danych wywiadowczych do przewidywań działań wywiadowczych w celu zapobiegania atakom terrorystycznym i zamiarom ich dokonania – dodał szef Szin Bet.



Argaman dodał, że Szin Bet opiera działalność również na „klasycznych metodach wywiadowczych” w celu zwalczania zagrożeń terrorystycznych.

źródło: pap

Jak zauważa portal „The Times of Israel”, chociaż do ataków terrorystycznych dochodzi już znacznie rzadziej, jednak nadal są one dokonywane przez palestyńskie samotne wilki.Winą za te ataki Izrael obciąża palestyńskich polityków i przywódców religijnych, zarzucając im prowadzenie kampanii podżegania do takich aktów. Strona palestyńska wskazuje na dziesięciolecia życia pod izraelskimi rządami wojskowymi i nikłe nadzieje na własne państwo.Napięcie między Izraelem a Palestyńczykami wzrosło, gdy 6 grudnia 2017 r. prezydent USA Donald Trump ogłosił decyzję o uznaniu Jerozolimy za stolicę państwa żydowskiego.