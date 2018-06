Mieszkanie wytchnieniowe. Z pomocą opiekunom dorosłych niepełnosprawnych

Mieszkanie, w którym tymczasową opiekę mogą znaleźć dorosłe osoby z autyzmem i niepełnosprawne intelektualnie, powstało w Białymstoku. „Wytchnieniowe” lokum ma pozwolić ich stałym opiekunom załatwić pilne sprawy albo odpocząć.

– W ramach tzw. mieszkalnictwa wspieranego dla osób niepełnosprawnych od kilku lat działają już mieszkania adaptacyjne i treningowe – wyjaśnił w środę prezydent Białegostoku. Tadeusz Truskolaski podkreślił, że mieszkanie wytchnieniowe to forma wsparcia dla opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych, którzy w tym czasie mogą np. pójść do szpitala, pojechać do sanatorium czy na urlop.



Mieszkanie wytchnieniowe prowadzi od kwietnia Fundacja „Oswoić świat”. Skorzystało z niego dotychczas dziewięć osób. Jak poinformowała prezes fundacji dr Jolanta Świderska, to mieszkanie jest pilotażowe. Powiedziała też, że takie miejsca są już w kraju, ale opieka w nich dotyczy osób niepełnosprawnych ruchowo.



Lokum w Białymstoku obejmuje opieką osoby z całościowymi zaburzeniami rozwoju, przede wszystkim ze spektrum autyzmu, a także osoby ubezwłasnowolnione i z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym.

#wieszwiecej Polub nas

– Do tej pory nigdzie takich mieszkań, takich form nie było, chociaż mówi się o szeroko pojętej polityce wytchnieniowej – zaznaczyła Świderska. I dodała, że oddanie niepełnosprawnego dziecka pod opiekę nieznanych osób to wyzwanie również dla rodziców i opiekunów, którzy często muszą przełamać bariery psychiczne, żeby to zrobić.

Osoby przebywające w mieszkaniu wytchnieniowym mają 24-godzinną opiekę profesjonalnych opiekunów, ale mogą też tam zostać tylko na kilka godzin w ciągu dnia. Dr Świderska poinformowała, że w czerwcu i lipcu wszystkie weekendy są już zajęte.



Aby skorzystać z oferty mieszkania wytchnieniowego, opiekunowie osób niepełnosprawnych powinni z co najmniej 10-dniowym wyprzedzeniem zgłosić się do fundacji i wypełnić bardzo szczegółową ankietę. Prezes fundacji wyjaśniła, że chodzi o to, aby jak najlepiej przygotować się na przyjęcie podopiecznego i zapewnić mu odpowiednią opiekę i dietę. W mieszkaniu osoba niepełnosprawna może przebywać do trzech tygodni.



Mieszkanie ma ponad 60 m kwadratowych – dwie sypialnie i salon. Znajduje się na pierwszym piętrze w budynku w centrum Białegostoku. Koszt prowadzenia mieszkania w tym roku to 130 tys. zł – pokryło go miasto.



W Białymstoku z miejskim wsparciem działają także cztery mieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi: dwa treningowe, przeznaczone do nauki samodzielnego życia pod okiem trenera, i dwa adaptacyjne, które służą jako kolejny etap usamodzielniania tych osób.