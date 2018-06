Ukraina: Ambasada USA przyłącza się do apelu o uwolnienie Sencowa

Ambasada USA na Ukrainie przyłączyła się do międzynarodowego apelu o uwolnienie skazanego w Rosji na 20 lat kolonii karnej ukraińskiego reżysera Ołeha Sencowa. W środę rozpoczął on 31. dzień protestu głodowego.

– Przyłączamy się do apelu ludzi na całym świecie o niezwłoczne uwolnienie ukraińskich więźniów politycznych, którzy są niesprawiedliwie przetrzymywani w Rosji, w tym Ołeha Sencowa, który rozpoczął drugi miesiąc głodówki na znak protestu – napisała na Twitterze amerykańska ambasada w Kijowie.



Podpisy pod międzynarodową petycją o uwolnienie Sencowa zbierane są w internecie od maja i są adresowane do przywódców państw Europy, a także USA i Kanady.



Sencow ogłosił głodówkę 14 maja i oświadczył, że będzie ją kontynuował, dopóki 64 Ukraińców, którzy znajdują się w więzieniach w Rosji, nie odzyska wolności.



Pochodzący z Krymu ukraiński reżyser Ołeh Sencow został aresztowany w Symferopolu i przewieziony do Rosji w maju 2014 roku. W sierpniu 2015 roku Sencowa skazano na 20 lat kolonii karnej za przypisywane mu przygotowywanie zamachów terrorystycznych na Krymie, anektowanym przez Rosję w marcu 2014 roku.

Reżyser odrzuca te oskarżenia. Twierdzi, że postępowanie karne przeciwko niemu ma charakter polityczny. Również kraje zachodnie i władze w Kijowie krytykowały jego proces, oceniając, że ma podłoże polityczne. O uwolnienie Sencowa niejednokrotnie apelowało międzynarodowe środowisko twórców filmowych.