Mundial 2018. Brytyjska policja zabrała paszporty ponad 1200 chuliganom piłkarskim

Brytyjska policja poinformowała w środę o tymczasowej konfiskacie paszportów ponad 1200 chuliganów piłkarskich, których obejmują zakazy stadionowe w Wielkiej Brytanii, w celu powstrzymania ich przed wyjazdem na rozpoczynające się w czwartek mistrzostwa świata w Rosji.

Jak podkreślono, listy domagające się oddania dokumentu zostały wysłane do 1312 osób, z czego 1254 (96 proc.) wywiązało się z żądania policji w terminie.



– Mistrzostwa świata to festiwal futbolu, na którym nie ma miejsca na przemoc lub zakłócanie porządku publicznego (...). Brytyjski system zakazów stadionowych jest unikalny i pozwala nam na to, aby osoby, które mogłyby chcieć wywołać kłopoty w Rosji, zostały w domu – tłumaczył wiceminister spraw wewnętrznych odpowiedzialny za policję Nick Hurd.



Paszporty będą przetrzymywane przez policję aż do zakończenia finału MŚ, który zaplanowany jest na 15 lipca br. Na lotniska i porty morskie skierowane zostaną także dodatkowe patrole policji wyszkolone w rozpoznawaniu osób z trwającymi zakazami stadionowymi.



Brytyjskie zakazy stadionowe są nakładane przez sądy, maksymalnie na okres dziesięciu lat. Ich złamanie jest przestępstwem, za które grozi kara finansowa w wysokości 5 tys. funtów i sześć miesięcy więzienia.

źródło: pap

Łącznie brytyjskie władze spodziewają się, że do Rosji wyjedzie ok. 10 tys. kibiców reprezentacji Anglii. „Trzy Lwy” rozegrają swoje mecze grupowe z Tunezją, Panamą i Belgią w Wołgogradzie, Niżnym Nowogrodzie i Kaliningradzie.