PE zatwierdził 1 mld euro pomocy makrofinansowej dla Ukrainy

Parlament Europejski zatwierdził w środę 1 mld euro pomocy makrofinansowej dla Ukrainy od UE. Pożyczka ma pomóc pokryć lukę w finansowaniu kraju. Środki będą wypłacane w dwóch transzach w zależności od podjęcia przez Kijów działań oczekiwanych przez Unię.

Mimo że na Ukrainie w latach 2016-2017 nastąpił ponowny wzrost gospodarczy po głębokiej recesji z lat 2014-2015, gospodarka jest nadal słaba. Aby wesprzeć stabilizację ekonomiczną i reformy strukturalne, KE zaproponowała w marcu przeznaczenie 1 mld euro na pomoc dla tego kraju.



Wszystkie wypłaty w ramach zatwierdzonej w środę przez PE pożyczki będą uzależnione od wdrożenia przez Kijów konkretnych reform gospodarczych. Europosłowie zażądali, by Parlament Europejski, Rada i Komisja wydały wspólne oświadczenie w sprawie warunków politycznych, które Ukraina musi spełnić, aby otrzymać środki. Mają oni bowiem zastrzeżenia co do tempa reform i walki z korupcją w tym kraju. Uchwałę w tej sprawie przyjęto 527 głosami do 124 przy 29 głosach wstrzymujących się.



– Celem tej pomocy jest uczynienie kraju bardziej stabilnym gospodarczo. Istnieją solidne podstawy, aby pieniądze służyły temu celowi. Ukraina musi również podjąć radykalne działania w celu zwalczania korupcji, zanim środki zostaną przekazane – zwrócił uwagę cytowany w komunikacie sprawozdawca w tej sprawie, europoseł PO Jarosław Wałęsa.

Eurodeputowani chcą, by warunkiem wstępnym udzielenia pożyczki było poszanowanie przez Ukrainę mechanizmów demokratycznych, w tym wielopartyjnego systemu parlamentarnego, oraz zasad państwa prawa i praw człowieka. Oświadczenie mówi również o tym, że wykorzystanie pomocy UE musi przyczynić się do ograniczenia ubóstwa i do tworzenia miejsc pracy na Ukrainie.

Europarlament domaga się również, by pożyczki były uzależnione od postępów Ukrainy w walce z korupcją, w tym od powołania sądu antykorupcyjnego, zgodnie z zaleceniami Komisji Weneckiej Rady Europy. Parlament Ukrainy głosował za ustanowieniem takiego sądu 7 czerwca.



Komisja i Europejska Służba Działań Zewnętrznych mają sprawdzać, czy Ukraina spełnia te warunki wstępne, i publikować swoje ustalenia. – Jeśli nie zostaną one spełnione, Komisja powinna tymczasowo zawiesić lub anulować wypłatę – uważają posłowie do PE.



Unijna pomoc makrofinansowa to fundusz nadzwyczajny, który ma na celu szybkie rozwiązanie poważnych trudności finansowych w krajach nienależących do UE. Od początku kryzysu na Ukrainie w 2014 r. Unia udziela Ukrainie pomocy z tego funduszu już po raz czwarty. „28” dotychczas wypłaciła łącznie 2,8 mld euro, ale w styczniu 2018 r. anulowano dodatkową transzę – 600 mln euro – z powodu niepodjęcia przez Kijów działań, od których uzależniona była pożyczka.



Ukraina dostaje też międzynarodowe wsparcie z innych źródeł. W marcu 2015 r. Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) zatwierdził program dla tego kraju w wysokości około 17,5 mld dol. Kończy się on w marcu 2019 r.



Po głosowaniu Parlamentu propozycja ws. przekazania 1 mld euro pomocy ze strony UE będzie jeszcze musiała zostać zatwierdzona przez państwa członkowskie w Radzie UE. Stanie się to prawdopodobnie 26 czerwca.