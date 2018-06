Flirt z „Niepodległą”, czyli nowe grafiki na polskich pociągach

Naklejki upamiętniające 100-lecie odzyskania niepodległości pojawiły się na pociągach PKP Intercity. Grafiką przedstawiającą słowo „Niepodległa” pisane ręką Józefa Piłsudskiego oklejonych zostanie 60 składów Pednolino, Flirt3 oraz PesaDART.

Pierwsze składy z okolicznościową grafiką już jeżdżą po polskich torach. Naklejki „Niepodległa” z cyfrowo odświeżonym rękopisem marsz. Piłsudskiego sukcesywnie będą pojawiać się na czołach kolejnych pociągów.



Ponadto w najbliższych tygodniach nowy wygląd zyska 20 lokomotyw PKP Intercity. Każda z nich będzie wyróżniać się okolicznościową, biało-czerwoną grafiką, ukazującą sposoby świętowania niepodległości przez Polaków.



W narodowych barwach pojawi się 6 maszyn EU44, czyli popularnych Husarzy oraz 14 pojazdów typu EP09. Oklejone lokomotywy oraz EZT będzie można zobaczyć na torach na terenie całej Polski do końca bieżącego roku.



– Biało-czerwone lokomotywy oraz składy zespolone z odtworzonym cyfrowo napisem „Niepodległa”, stworzonym ręką marszałka Józefa Piłsudskiego będą przyciągać wzrok ludzi w całej Polsce. Jako narodowy przewoźnik wraz z organizatorem akcji realizujemy inicjatywy, mające na celu przypomnienie jak największej liczbie naszych pasażerów o wydarzeniach sprzed stu lat – mówi Marek Chraniuk, prezes PKP Intercity.

Szef spółki zapowiada kolejne podobne inicjatywy. – Na drugie półrocze zaplanowaliśmy kolejne akcje w ramach obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Wkrótce poinformujemy o szczegółach – zapowiada prezes Chraniuk.

Umieszczenie logo „Niepodległa” na pociągach to efekt partnerstwa PKP Intercity z Biurem Programu „Niepodległa”. Biuro odpowiada za obsługę Programu Wieloletniego „Niepodległa”. Między innymi nadzoruje część programów dotacyjnych, włączających Polaków we wspólne świętowanie oraz jest dysponentem oficjalnego logo obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.



PKP IC już od ubiegłego roku włącza się w działania mające uczcić pamięć o wydarzeniach z 11 listopada 1918 roku. Dyrektor Biura Programu „Niepodległa”, Jan Edmund Kowalski, chwali sobie tę współpracę.



– Cieszymy się, że nasza współpraca dynamicznie się rozwija, a PKP Intercity w coraz większym stopniu włącza się w obchody stulecia odzyskania niepodległości. Jestem przekonany, że pociągi z logo „Niepodległa” nie tylko będą przypominać tę ważną rocznicę, ale zachęcą Polaków do odwiedzenia miejsc związanych z wydarzeniami 1918 roku – mówi Kowalski.



Program Wieloletni „Niepodległa” to ogólnopolska inicjatywa powołana z myślą o tegorocznych obchodach setnej rocznicy odzyskania niepodległości. W ramach akcji realizowane są projekty kulturalne, artystyczne, edukacyjne czy wydawnicze na terenie całego kraju oraz za granicą, poświęcone jubileuszowi Święta Niepodległości. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.niepodlegla.gov.pl.