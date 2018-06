Nauczyciel zatrzymany w szkole. Usłyszał zarzuty molestowania i napaści seksualnej

Opolska policja zatrzymała 37-letniego nauczyciela z Bodzanowa na mocy Europejskiego Nakazu Aresztowania. Nakaz wystawiono na podstawie zarzutów Wysokiego Trybunału w Dublinie o molestowanie i napaść seksualną.

Jak poinformował rzecznik opolskiej Prokuratury Okręgowej Stanisław Bar, Mariusz H. został zatrzymany przez policję w szkole, gdzie pracuje, i przewieziony do prokuratury w celu przedstawienia mu zarzutów dotyczących czynów, jakich miał się dopuścić w marcu 2016 roku na kobiecie w irlandzkim mieście Cork.



Decyzją Sądu Okręgowego w Opolu wobec podejrzanego zastosowano areszt tymczasowy. Jednocześnie sąd wydał decyzję o przekazaniu mężczyzny służbom irlandzkim.



Jak powiedział PAP prokurator Bar, podejrzanemu przysługuje zażalenie na decyzję sądu. Jeżeli z tego prawa skorzysta, będzie rozpatrywane przez Sąd Apelacyjny we Wrocławiu. W Irlandii za zarzucane Mariuszowi H. czyny grozi do 10 lat więzienia.

