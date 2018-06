„Alarm!”: Biznesmen nie chciał odpowiedzieć na pytanie o apartament w Chorwacji. Powołał się na RODO

Reporter programu „Alarm!” prowadząc rozmowę telefoniczną z biznesmenem mającym posiadać apartament w Chorwacji, spytał go, czy to prawda. Mężczyzna uchylił się od odpowiedzi na to pytanie. – W kontekście nowych przepisów nie mogę takich informacji udzielać – odparł, powołując się na unijne Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych (RODO).