Nawałka: wierzę, że Glik dołączy do zespołu za sześć dni

Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski Adam Nawałka liczy, że zmagający się z urazem barku Kamil Glik za sześć dni wróci do treningów z zespołem. „Chcę, aby dołączył w pełni zdrowy” - powiedział Nawałka na pierwszej konferencji w Soczi przed mundialem w Rosji.

Biało-czerwoni w środę przylecieli do Soczi, w której będą mieszkali podczas mistrzostwa świata w Rosji. We wtorkowym meczu towarzyskim z Litwą (4:0) Nawałka nie mógł skorzystać z Rafała Kurzawy i Kamila Glika.



„Rafał Kurzawa na rozruchu dzień przed meczem z Litwą odniósł kontuzję stawu skokowego. Liczymy, że za trzy dni dołączy do zespołu. Kamil jest w intensywnej fazie do powrotu do zdrowia. Mam nadzieję, że za pięć dni wróci do pełnych obciążeń” – powiedział selekcjoner.



Glik odniósł uraz barku na treningu podczas zgrupowania w Arłamowie. Początkowo wydawało się, że uraz wykluczy go z udziału w mundialu.



„Kamil będzie bardzo ciężko pracował, aby sprawnie władał obydwoma rękoma, ale również pod względem wydolności i szybkości. Będzie trenował przed śniadaniem na czczo, aby przygotować się wydolnościowo. Będzie miał bardzo mało wolnego czasu. Chcę, aby dołączył jak najszybciej, ale w pełnym zdrowy. Treningi będą w pełni kontrolowane i bez zbędnych obciążeń. Wierzę, że będzie z drużyną za sześć dni” – podkreślił Nawałka.



Turniej w Rosji rozpocznie się w czwartek. Wówczas na Łużnikach w Moskwie gospodarz imprezy zmierzy się z Arabią Saudyjską. Rywalami Polaków w grupie H będą kolejno: Senegal (19 czerwca w Moskwie), Kolumbia (24 czerwca w Kazaniu) i Japonia (28 czerwca w Wołgogradzie)

Rosja ���� jestesmy ��� pic.twitter.com/NChqbv1LiH — Grzegorz Krychowiak (@GrzegKrychowiak) 13 czerwca 2018

#wieszwiecej Polub nas