Szop jak pająk. Wspiął się na 22. piętro wieżowca [WIDEO]

Szop pracz wspiął się na 22. piętro wieżowca w mieście St. Pauli w Minnesocie. Jego wędrówkę śledziły miliony internautów, choć konkurencja była mocna – w tym czasie trwały relacje ze spotkania Donalda Trumpa z Kim Dzong Unem w Singapurze.

Szop od kilku dni przebywał w rejonie wieżowca UBS Tower w centrum St. Pauli. Gdy ochrona spróbowała we wtorek go przegonić, zwierzę przestraszyło się i rozpoczęło wspinaczkę po ścianie wieżowca. Dzięki chropowatej fakturze ściany szop sprawnie pokonywał kolejne piętra.



Gdy pracownicy UBS Tower zobaczyli szopa, zaczęli wrzucać do internetu zdjęcia z jego wspinaczki. Po kilku minutach pod budynkiem zaczęli się gromadzić obserwatorzy. Wyczerpany wędrówką szop odpoczywał na parapetach, zatrzymał się też na drzemkę. Nie można było mu pomóc, ponieważ okna w wieżowcu nie otwierają się.

Yay! #mprraccoon made it to the roof successfully after 2 days of climbing. Waiting to hear they grabbed him and are taking good care of him. That raccoon emoji can’t come fast enough! pic.twitter.com/WqPz16eSXh