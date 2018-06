Prezydent: Polska może być dumna ze swej historii, także dzięki Żandarmerii Wojskowej

– Polska dziś wolna, suwerenna i niepodległa, może być dumna ze swoich dziejów, także dzięki waszej służbie - powiedział w środę prezydent Andrzej Duda do żołnierzy Żandarmerii Wojskowej.

Podczas wizyty w kompleksie koszarowym Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim, w związku ze świętem ŻW, prezydentowi towarzyszył minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Podczas uroczystości prezydent wręczył odznaczenia państwowe zasłużonym żołnierzom ŻW. Odznaczenia wręczył też szef MON.



Prezydent powiedział, że od czasów Powstania Listopadowego „zawsze, gdy powstawało polskie wojsko była również i żandarmeria, pod różnymi nazwami, ale była i zawsze pełniła służbę dla Rzeczpospolitej, dla porządku, bezpieczeństwa, ludzi, żołnierzy, dla wolnej i niepodległej Polski”.



– To właśnie żołnierze Żandarmerii Wojskowej składali na ołtarzu ojczyzny ofiarę swojego życia w czasie walki o niepodległą Polskę, w Legionach u boku marszałka Józefa Piłsudskiego, późnej w czasie drugiej wojny światowej w Katyniu, a bywa, że również w czasach współczesnych – mówił Andrzej Duda.



Służba w Żandarmerii Wojskowej to „taka służba, którą pełnią całe rodziny”



– Jestem tu dziś wraz z ministrem Mariuszem Błaszczakiem po to, aby wam i waszym najbliższym nisko się za to pokłonić w imieniu Rzeczpospolitej, dziś wolnej, suwerennej i niepodległej, szczycącej się tym 100-leciem niepodległości, która może być dumna ze swoich dziejów także dzięki waszej służbie – powiedział prezydent.



– Dzięki temu, że byliście i jesteście tacy, jacy jesteście, że niezmiennie sumiennie, z wielkim oddaniem dbacie o bezpieczeństwo Polski, o porządek, o przestrzegania prawa, że czuwacie każdego dnia także nad naszym bezpieczeństwem, że zabezpieczacie, że jesteście, że służycie. Ogromnie jestem za to wdzięczny, wam szanowni panowie generałowie, panie i panowie oficerowie, żołnierze, ale także (jestem wdzięczny) waszym najbliższym – dodał Andrzej Duda.



Dziś święto Żandarmerii Wojskowej. Najlepsze życzenia dla wszystkich żołnierzy i pracowników cywilnych ŻW! pic.twitter.com/biIq7wWwxt — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) June 13, 2018

źródło: pap

Zaznaczył, że służba w Żandarmerii Wojskowej to „taka służba, którą pełnią całe rodziny”. – To nie tylko służba żołnierza, to jest także służba jego najbliższych, to czasem strach o to, czy ojciec, czy mamy wróci do domu z misji zagranicznej, gdzie pełni swoją służbę i gdzie giną ludzie – powiedział prezydent.