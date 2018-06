Niemcy: Walki uliczne pomiędzy imigrantami. Kilkanaście osób zostało rannych

W Chociebużu, we wschodnich Niemczech, doszło do starć ulicznych pomiędzy grupami imigrantów z Czeczenii i Afganistanu. Do szpitala trafiło kilkunastu rannych mężczyzn. Policja zatrzymała 26 najbardziej agresywnych.

Do bijatyki doszło wczoraj późnym wieczorem przed obozem dla uchodźców. Jak poinformowała dziś lokalna policja – w awanturze przed domem pobytu dla migrantów brały udział dwie kilkudziesięcioosobowe, uzbrojone w noże i inne niebezpieczne narzędzia grupy młodych mężczyzn z Afganistanu i Czeczenii. Interweniowała policja. Kilkunastu mężczyzn z ranami kłutymi klatki piersiowej i głowy przewieziono do miejscowego szpitala. W szpitalu doszło do ponownej walki między imigrantami. Według lokalnych mediów w mieście panuje napięta atmosfera. Władze Chociebuża rozważają możliwość przyznania zwaśnionym emigrantom osobnych miejsc pobytu.



W Chociebużu, który liczy około 100 tysięcy mieszkańców, przebywa prawie 4 tysiące zarejestrowanych uchodźców. Mieszkańcy od miesięcy protestują przeciw coraz bardziej agresywnym zachowaniom imigrantów.

