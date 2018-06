Skażone jaja trafiły na niemiecki rynek

W sześciu niemieckich landach wycofano z rynku 73 tysiące jaj skażonych środkiem owadobójczym o nazwie fipronil. Jednocześnie służby sanitarno-epidemiologiczne zapewniają, że są to działania profilaktyczne i nie ma zagrożenia dla ludzkiego zdrowia.

Jaja wycofano w Dolnej Saksonii, Badenii-Wirtembergii, Hesji, Bawarii, Szlezwiku-Holsztynie i w Nadrenii Północnej-Westfalii. W zeszłym roku miliony skażonych fipronilem jaj z Holandii wycofano ze sprzedaży w wielu krajach europejskich.



Według władz holenderskich obecne skażenie ma związek z tym ubiegłorocznym; wskazuje się, że wprawdzie fipronil nie jest już stosowany, ale mógł się przedostać do jaj ze skażonej ziemi na jednej z holenderskich ferm.



Stwierdzona obecnie ilość fipronilu w jajach jest śladowa, znacznie mniejsza niż w szczytowym okresie skandalu z 2017 roku.



Fipronil jest środkiem zwalczającym wszy, kleszcze i roztocza i może być używany w UE w hodowli zwierząt domowych, ale nie w produkcji żywności. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) klasyfikuje go jako substancję „umiarkowanie toksyczną” w przypadku spożycia znacznych ilości; może być szkodliwy dla nerek, wątroby i tarczycy.

