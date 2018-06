Morawiecki: razem na pewno zbudujemy najnowocześniejszą gospodarkę w Europie

– Dzięki współpracy małych i dużych firm Polska w ciągu kilkunastu lat stanie się krajem wysoko zaawansowanym technologicznie – mówił w środę w Krakowie premier Mateusz Morawiecki.

Premier bierze udział w środę w uroczystości podpisania umowy między Tauron Polska Energia a Polskim Funduszem Rozwoju ws. utworzenia funduszu Corporate Venture Capital (CVC) - korporacyjnego funduszu kapitałowego - dla rozwijania innowacji. Strony powołują fundusz o nazwie EEC Magenta inwestujący w innowacyjne przedsiębiorstwa i rozwiązania, których celem będzie rozwój energetyki jako odpowiedź na wyzwania rynkowe z obszarów działalności grupy Tauron.



– Wierzę głęboko w to, że przy współpracy dużych przedsiębiorstw z małymi Polska będzie krajem wysoko zaawansowanych technologii już za dziesięć, za kilkanaście lat - powiedział Morawiecki.



„To już nie jest jedna jaskółka”



– To już nie jest jedna jaskółka (...), która czyni wiosnę, to już jest cała chmara jaskółek, które rzeczywiście zmieniają głęboko realia naszej gospodarki, naszej nauki, naszego świata biznesu i administracji publicznej. I bardzo cieszę się z tego, że mamy coraz więcej polskich bardzo udanych start-upów w obszarze gamingu, w obszarze zaawansowanych technologii, w służbie zdrowia, medycynie, czy choćby coraz więcej w administracji publicznej – mówił premier.



Zaznaczył, że wierzy także w to, iż dzięki geniuszowi polskiej wynalazczości uda się znaleźć „najkrótszą drogę do celu i zbudować nowe rozwiązania”.– Serdecznie dziękuję za to, co się udało zrobić przez ostanie dwa lata. Cieszę się z tej chmary jaskółek, chmary start-upów nadlatujących nad polskie niebo. Razem na pewno zbudujemy najnowocześniejszą gospodarkę w Europie, jedną z najnowocześniejszych gospodarek na świecie - dodał szef rządu.

PFR i Tauron podpisały umowę o utworzeniu nowego funduszu typu CVC



„Projekty innowacyjnych rozwiązań dla energetyki, które odpowiadają na wyzwania rynkowe z obszarów działalności Grupy Tauron, znajdą się w centrum zainteresowania nowego funduszu EEC Magenta. Powołany przez Tauron, Polski Fundusz Rozwoju oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju CVC (zarządzany przez PFR) fundusz typu Corporate Venture Capital (CVC) jest pierwszym tego typu podmiotem na polskim rynku” - napisano w komunikacie Tauronu.



„Utworzenie funduszu CVC stanowi kolejny element budowy w Grupie Tauron ekosystemu współpracy z innowacyjnymi przedsiębiorstwami. Oczekujemy, że nowy fundusz przyniesie Grupie korzyści dzięki koncentracji działalności na inwestycjach w innowacyjne firmy, które potencjalnie wesprą długoterminowy rozwój Grupy” - mówi cytowany w komunikacie prezes Tauron Polska Energia Filip Grzegorczyk.



Prezes PFR Paweł Borys wyjaśnił, że jednym ze strategicznych celów PFR jest rozwój w Polsce rynku finansowania młodych innowacyjnych firm tzw. rynku venture capital. Jest on ważnym elementem budowy nowoczesnej gospodarki 4.0.



„Realizując program Start in Poland budujemy kompletny ekosystem, który ma uczynić z Polski hub innowacji o znaczeniu europejskim. Fundusz EEC Magenta jest pierwszym tego typu projektem na polskim rynku. Tworzy go profesjonalny zespół zarządzający z doświadczeniem z Doliny Krzemowej. Niezależnie od źródeł kapitału, zespół zarządzający będzie inwestował na zasadach rynkowych dążąc do maksymalizacji wartości spółek, w które będzie inwestował i wartości portfela dla inwestorów” - zapewnił Borys.