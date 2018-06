Sprzedawał samochody, których nie posiadał. Sprawa oszusta ma finał w sądzie

127 zarzutów dotyczących oszustw, a także podszywania się pod inną osobę policjanci z Gorzowa przedstawili 31-latkowi z województwa pomorskiego. Część przestępstw dotyczyła oferowania do sprzedaży pojazdów, których w rzeczywistości nie posiadał. Akt oskarżenia w jego sprawie został skierowany do sądu.

Policja o przestępczym procederze dowiedziała się w 2016 roku, kiedy ofiarą oszusta padł jeden z mieszkańców powiatu gorzowskiego. Śledczy dotarli do kolejnych osób pokrzywdzonych z rożnych części kraju.



Mężczyzna przestępczy proceder rozpoczął od zaoferowania do sprzedaży na portalach internetowych samochodów osobowych, których nie posiadał. 31-latek żądał od klientów wpłacenia zaliczki za rezerwację pojazdu. Jednak po wykonanym przelewie ze sprzedającym nie można było nawiązać kontaktu.



Do „oferty” oszusta dołączyły także naczepy do samochodów ciężarowych. Zainteresowani kupnem wpłacali zaliczki od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych. W sumie za pojazdy oszust przyjął ponad 150 tysięcy złotych.



Znał zasady panujące na giełdach



31-latek znał również rynek transportowy i zasady panujące na giełdach, gdzie takie usługi są oferowane. Wiedział, które firmy mają zobowiązania wobec swoich kontrahentów. Te informacje pozwoliły mu na wprowadzenie w błąd stron transakcji.

źródło: policja.pl

Przekonywał, że doszło do zmiany konta i kwotę za usługę należy wpłacić na nowy numer bankowego rachunku. Oszustwo wyszło na jaw, gdy z zobowiązanymi kontaktowały się firmy, oczekujące na wpłatę. W sumie pokrzywdzeni stracili w ten sposób 150 tysięcy złotych.Gorzowscy policjanci pod nadzorem prokuratury zebrali materiał dowodowy, który pozwolił na przedstawienie 127 zarzutów dotyczących oszustw, a także podszywania się pod inną osobę. Za popełnione przestępstwa podejrzanemu grozi do 8 lat pozbawienia wolności.