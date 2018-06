FIFA ogłosiła, kto zorganizuje mundial za osiem lat

Puchar Świata w piłce nożnej w 2026 r. zostanie rozegrany w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. Kongres FIFA wybrał te kraje stosunkiem głosów 134 do 65 głosów na Maroko.

Trener Hiszpanii zwolniony na chwilę przed mundialem Trener reprezentacji Hiszpanii Julen Lopetegui został zwolniony dwa dni przed pierwszym meczem reprezentacji na mistrzostwach świata w piłce nożnej... zobacz więcej

Turniej w 2026 r. będzie pierwszym rozszerzonym turniejem składającym się z 48 drużyn.



Wybrane kraje zadeklarowały, że ich turniej wygeneruje 11 mld dolarów zysku, podczas gdy Maroko poinformowało, że ich organizacja turnieju jest w stanie wygenerować tylko 5 mld.



Choć będzie to pierwszy turniej, którego gospodarzem będą trzy narody, ogromna większość meczów odbędzie się w Stanach Zjednoczonych.10 zostanie rozegranych w Kanadzie, 10 w Meksyku i 60 w USA.



Finał rozgrywany będzie na stadionie MetLife Stadium w New Jersey, siedzibie NFL's New York Giants i New York Jets.

#wieszwiecej Polub nas