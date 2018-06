Franciszek spotkał się z Tomaszem Komendą

Po audiencji ogólnej papież Franciszek spotkał się z 41-letnim Tomaszem Komendą, niewinnie skazanym, który ostatnich 18 lat spędził w więzieniu – podał na portalu Vatican Insider Andrea Tornielli.

Tomasz Komenda wraz z rodzicami udał się do Rzymu, by pomodlić się przy grobie św. Jana Pawła II. Jak podaje portal, Franciszek był wyraźnie poruszony. Przekazał różańce Tomaszowi i jego rodzicom, wraz z nimi pozował do fotografii.



Komendę i jego rodziców zaprosił na obiad jałmużnik papieski, abp Konrad Krajewski, który 28 czerwca zostanie włączony do kolegium kardynalskiego. Posiłek przygotował Enzo, który odbył karę 20 lat więzienia, a teraz współpracuje z Urzędem Papieskiej Dobroczynności. Zapewnił, że dzisiejszy posiłek będzie wyjątkowy.

