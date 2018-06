Krychowiak wywiązał się z obietnicy. Niepełnosprawny chłopak podziękował za mecz

Grzegorz Krychowiak zgodnie z obietnicą zaprosił na mecz Polska – Litwa niepełnosprawnego 18-latka, który podjął wyzwanie „pięćdziesiątka Bońka”. „Nie zapomnę tego do końca życia” - napisał na Twitterze nastolatek, który dzięki zaproszeniu mógł podziwiać na żywo cztery gole polskiej drużyny.

18-latek choruje na dysplazję włóknistą kości. Kilka dni temu furorę w sieci robiło jego nagranie, jak z niebywałą zręcznością odbija piłkę za pomocą ortopedycznej kuli.



Wyczyn młodego kibica docenił piłkarz polskiej reprezentacji Grzegorz Krychowiak; zaprosił go na mecz Polska – Litwa do Warszawy. Chłopak kibicował Biało-Czerwonym na Stadionie Narodowym.



„To był wspaniały mecz, który tylko nas może wzmocnić mentalnie przed starciem z Senegalem! Pięknie się to oglądało” – napisał na Twitterze Wojciech Bąkowicz. Podziękował Grzegorzowi Krychowiakowi „za możliwość przeżycia tej atmosfery na żywo”. „Nie zapomnę tego do końca życia! – czytamy we wpisie.

To był wspaniały mecz, który tylko nas może wzmocnić mentalnie przed starciem z Senegalem! Pięknie się to oglądało... Dzięki @GrzegKrychowiak za możliwość przeżycia tej atmosfery na żywo. Nie zapomnę tego do końca życia! #POLLIT pic.twitter.com/hC50sDEVuJ — Wojciech Bąkowicz (@WBakowicz) 12 czerwca 2018

To byla przyjemnosc Cie poznac bo jestes niesamowita osoba. Mam nadzieje ze mecz sie podobal i ze kiedys sie jeszcze spotkamy,

do zobaczenia przyjacielu �� — Grzegorz Krychowiak (@GrzegKrychowiak) 12 czerwca 2018

Nikt poza mną tak naprawdę nie wie ile te słowa dla mnie znaczą. To jest niesamowite, że miałem okazje poznać Pana nie jako „zwykłego piłkarza z TV”, ale jako wspaniałego człowieka. Mam nadzieje, że będzie Pan pamiętał moją osobę ��

PS Tak przy znakomicie Pan się dzisiaj spisał�� — Wojciech Bąkowicz (@WBakowicz) 12 czerwca 2018

Modę na żonglowanie piłką na siedząco zapoczątkował Zbigniew Boniek, prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej. Osoby podejmujące wyzwanie nagrywają filmiki i zamieszczają je w mediach społecznościowych. „Pięćdziesiątką Bońka" chwalą się kibice i zawodnicy.